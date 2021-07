Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Idar-Oberstein (ots)

Am 21.07.2021, in der Zeit von 11:30 Uhr bis 12:00 Uhr, kam es auf einem Parkplatz im Bereich der Austraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher parkte mit einem bislang unbekannten Fahrzeug aus einer Parklücke aus. Hierbei beschädigte er den neben ihm parkenden, weißen VW UP! der Geschädigten auf Höhe der Beifahrerseite. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der im Pressekontakt aufgeführten Dienststelle in Verbindung zu setzen.

