Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Gefahr für spielende Kinder auf einem Spielplatz in Stralsund, Landkreis Vorpommern-Rügen

Neubrandenburg (ots)

Am Vormittag des 22.05.2021 meldete ein Bürger der Einsatzleitstelle der Polizei, dass er auf einem Spielplatz in der Straße "Am Stausee" in Stralsund-Andershof Nägel gefunden habe. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten vor Ort feststellen, dass offenbar vorsätzlich mehrere Nägel im Sand vergraben wurden und eine erhebliche Gefahr für spielende Kinder darstellten. Der Spielplatz wurde umgehend gesperrt und die Feuerwehr mit der Reinigung des Sandes beauftragt. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich trotz erfolgter Reinigung weiterhin Nägel im Sand befinden, bleibt der Spielplatz bis auf Weiteres gesperrt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlung wegen des Verdachts einer Straftat aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich telefonisch im Polizeihauptrevier Stralsund unter der Telefonnummer 03831/2890 zu melden. Hinweise können auch im Internet unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden. Im Auftrag Felix Becker, PK Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

