Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall davongefahren - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen und den Geschädigten zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Freitag (05.11.2021) auf einem Parkplatz an der Stuttgarter Straße ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden ist. Ein 31 Jahre alter Mann stieß mit seinem Hyundai i30 im Zeitraum zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr auf dem Parkplatz an der Stuttgarter Straße 33 bis 35 gegen ein geparktes schwarzes Auto und beschädigte es offenbar auf der linken Seite. Anschließend fuhr der 31-Jährige weg und alarmierte am Nachmittag die Polizei. Zu diesem Zeitpunkt war der schwarze Pkw mit Stuttgarter Zulassung bereits weggefahren. Zeugen, insbesondere der Besitzer des schwarzen Autos, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell