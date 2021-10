Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher unterwegs

Hemer (ots)

Zwischen Freitagmorgen und Montagabend kam es im Stadtgebiet Hemer zu insgesamt drei Wohnungseinbrüchen. In der Straße Heppingsen hebelten Unbekannte bereits im Verlauf des Freitagmorgen die Haustür einer Doppelhaushälfte auf und verschafften sich auf diese Weise Zutritt. Im Inneren durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter Bargeld.

Ebenfalls am Freitagmorgen brachen unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Hembecker Weg ein. Die Bewohnerin stellte Hebelspuren an Haus- und Wohnungstür fest und rief die Polizei. Die Täter entwendeten Schmuck und Bargeld.

Am Obsthof traten Unbekannte am Montagabend in der Zeit von 17:00 Uhr bis 19:40 Uhr die Wohnungstür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Hinweise zu allen drei Taten nimmt die Polizeiwache Hemer unter 02372-9099-0 entgegen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell