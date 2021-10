Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Airbag/Lenkrad/Multimediasystem entwendet

Plettenberg (ots)

Unbekannte haben am Wochenende einen 5 er BMW am Bütter Weg und einen 3 er BMW Zum Lohwäldchen aufgebrochen. Sie entwendeten aus beiden Fahrzeugen die Airbags, die Lenkräder und die Multimediasysteme. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Plettenberg unter 02391-9099-0. (wib)

