Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Unbekannter bedrängt Jugendliche an Bushaltestelle

Nienburg (ots)

(KEM) Am Freitagmorgen, den 01.10.2021, gegen 08.30 Uhr ist eine 15-jährige Jugendliche von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und bedrängt worden. Die 15-Jährige hielt sich an der Bushaltestelle Am Viehmarkt beim ZOB auf, als ein Mann mit einem Hund an der Leine zu ihr kam und sie ansprach. Im Gesprächsverlauf versuchte der Mann auch sie unsittlich zu berühren. Er war Anfang 30 Jahre alt, ca. 170 - 175 cm groß und schlank, trug braune, längere Haare und einen Vollbart. Bei dem Hund handelte es sich um einen älteren Mischlingshund, der Ähnlichkeiten mit der Hunderasse Beagle aufwies. Die Polizei Stadthagen bittet Personen, die weitere Hinweise zu der Situation oder dem Mann geben können, sich telefonisch unter (05721) 400 40 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell