Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Leichtkraftradfahrer touchiert PKW und klemmt sich das Bein

Nienburg (ots)

(KEM) Dienstagabend, 05.10.2021, gegen 20.40 Uhr ereignete sich am Berliner Ring in Höhe einer Tankstelle ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Leichtkraftradfahrer. Der 16-jährige Leichtkraftradfahrer beabsichtigte den Berliner Ring in Fahrtrichtung Innenstadt auf der linken Fahrspur fahrend nach rechts auf das Tankstellengelände abzubiegen und touchierte einen auf der rechten Fahrspur in gleiche Richtung fahrenden Seat Leon. Durch die Kollision klemmte er sich das rechte Bein, konnte einen Sturz jedoch vermeiden und mit seinem Leichtkraftrad am Fahrbahnrand anhalten. Er wurde mit einer RTW-Besatzung in das Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Seat, ein 19-jährigen Leeser, blieb unverletzt. Der PKW als auch Leichtkraftrad wurden durch den Unfall beschädigt.

