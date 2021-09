Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ schwerer Verkehrsunfall auf Umgehung - fünf Verletzte ++ Feuerwehreinsatz -> Kühlmittel in Bäckerei ausgetreten ++ mit Pkw überschlagen - schwer verletzt ++

Lüneburg (ots)

Presse - 06.09.2021 ++

Lüneburg

Reinstorf - mit Pkw überschlagen - schwer verletzt

Schwerere Verletzungen erlitt ein 25 Jahre alter Fahrer eines Pkw Ford Ka auf der Landesstraße 221. Der junge Mann war vermutlich aufgrund Unachtsamkeit von Neetze kommend in Richtung Sülbeck nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, lenkte gegen, kam ins Schleudern und überschlug sich mit dem Pkw. Der Pkw blieb auf dem Dach liegen. Es entstand ein Sachschaden von gut 6.000 Euro.

Lüneburg - Ladendieb in Tankstelle flüchtet mit Wodka & Zigaretten - Zeuge überwältigt Täter

Einen 24 Jahre alten Ladendieb konnte ein aufmerksamer Zeuge/Passant in den frühen Nachmittagsstunden des 05.09.21 überwältigen und festhalten. Der 24-Jährige hatte sich gegen 14:00 Uhr in einer Tankstelle Vor dem Neuen Tore bedient, sich zwei Flaschen Wodka genommen und sich Zigaretten geben lassen. Noch vor dem Bezahlen ergriff der Mann die Flucht, konnte jedoch durch ein 23-Jährigen gestellt werden. Der 24-Jährige, der bei der Tat auch ein Bajonett bei sich hatte, wurde vorläufig festgenommen. Parallel wurde in der Kleidung des 24-Jährigen ein sog. Grinder mit Marihuana-Anhaftungen festgestellt.

Lüneburg - Pkw-Scheibe mit Stein zerstört - kein Diebesgut

Die Scheibe eines in einem Parkhaus Bei der Ratsmühle abgestellten Pkw Peugeot zerstörten Unbekannte in den Mittagsstunden des 05.09.21 mit einem Stein. Die Täter hatten es auf eine auf dem Beifahrersitz abgelegte Notebooktasche abgesehen, konnte diese jedoch nicht greifen. Es entstand ein Sachschaden von gut 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Nahrendorf - "aufgefahren"

Zu einem Auffahrunfall kam es in den Nachmittagsstunden des 05.09.21 auf der Bundesstraße 216. Ein 44 Jahre alter Fahrer eines Pkw Daimler war gegen 14:00 Uhr aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kurz hinter einer leichten Rechtskurve auf einen verkehrsbedingt wartenden Pkw Skoda aufgefahren. Es entstand ein Sachschaden von gut 4.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Lüneburg - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 05.09.21 auf der Bundesstraße 216. Dabei waren insgesamt in der 70 km/h-Zone insgesamt 13 Fahrer zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste wurde mit 102 km/h gemessen.

Amt Neuhaus, OT. Neuhaus - Feuerwehreinsatz -> Kühlmittel in Bäckerei ausgetreten

Zu einem größeren Einsatz kam es in den frühen Morgenstunden des 06.09.21 in einer Bäckerei Am alten Bahnhof. Nach derzeitigen Ermittlungen war gegen 05:00 Uhr Kältemittel im Kühlmittelraum ausgetreten, so dass giftige Gas freigesetzt wurden. Die alarmierte Feuerwehr evakuierte das Gebäude und lüftete dieses. Mehrere Personen mussten durch den Rettungsdienst erstversorgt werden Eine Fachfirma übernahm in der Folge die Reinigung.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - schwerer Verkehrsunfall auf Umgehung - fünf Verletzte

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Morgenstunden des 06.09.21 auf der Ortsumgehung Lüchow - Bundesstraße 493. Ein 22 Jahre alter Fahrer eines Pkw BMW hatte gegen 09:00 Uhr mehrere Fahrzeuge überholt und kollidierte dabei mit einem linksabbiegenden Pkw Daimler Benz eines 42-Jährigen. Durch die Kollision wurde der 42-Jährige schwer sowie sein Beifahrer leicht verletzt. Parallel erlitten der 22 Jahre alte BMW-Fahrer sowie zwei weitere Insassen leichte Verletzungen. Die Personen wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 25.000 Euro. Für die Unfallaufnahme sowie die Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße bis in die späten Mittagsstunden voll gesperrt werden.

Hitzacker - Vandalen - Wahlplakate beschädigt

Mindestens fünf Wahlplakate verschiedener Parteien zerstörten zwei jeweils 23 Jahre alte Vandalen in den frühen Morgenstunden des 05.09.21 im Bereich Hitzacker - Lüneburger Landstraße. Parallel wurden gegen 06:30 Uhr ein Mülleimer und ein Bushaltstellenschild beschädigt. Zeugen beobachteten die jungen Männer und alarmierten die Polizei, die jetzt wegen Sachbeschädigung ermittelt. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 250 Euro.

Küsten - Schwelbrand in Wald - Polizei ermittelt

Zu einem Schwelbrand in einem Wald bei Küsten kam es in den Mittagsstunden des 05.09.21. Vermutlich hatten Unbekannte ein Lagerfeuer gemacht und dieses nicht richtig gelöscht. Die alarmierte Feuerwehr löschte gegen 12:30 Uhr die kreisrunde kleinere Brandfläche. Die Polizei ermittelt.

Göhrde, OT. Metzingen - mit Leichtkraftrad verunfallt - gegen Baum geprallt

Gegen einen Baum prallte eine 17 Jahre alte Fahrer eines Leichtkraftrads in den Mittagsstunden des 05.09.21 auf der Landesstraße 255 zwischen Hitzacker und Metzingen. Die Jugendliche war gegen 11:20 Uhr aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und prallte gegen den Baum. Es entstand ein Sachschaden von gut 7.000 Euro.

Jameln, OT. Platenlaase - Moped und Pkw kollidieren - leicht verletzt

Zu einer Kollision eines Mopeds sowie eines Pkw kam es in den späten Nachmittagsstunden des 05.09.21 auf der Bundesstraße 248. Ein 35 Jahre alter Fahrer war als erster von vier Mopedfahrern auf der Bundesstraße aus Richtung Grabow kommend unterwegs und wollte nach links abbiegen. Dabei kollidierte der Mopedfahrer mit einem überholenden Pkw Hyundai einer 69-Jährigen. Der 35-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.600 Euro.

Uelzen

Uelzen - "einer Katze ausgewichen" - leicht verletzt

Einer Katze wich eine 20 Jahre alte Opel-Fahrer in den Morgenstunden des 05.09.21 nach eigenen Angaben in der Straße Neu Ripdorf aus. Der Pkw kam dabei gegen 06:15 Uhr in den Seitenraum, geriet in der Folge ins Schleudern, schob quer über die Fahrbahn und kollidiert mit dem Heck mit einem Baum. Parallel wurden mehrere Poller beschädigt. Die junge Frau wurde leichtverletzt mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 6.000 Euro.

Uelzen - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 26 Jahre alten Fahrer eines Pkw Audi aus dem Landkreis Gifhorn stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 05.09.21 in der Margaretenstraße. Bei der Kontrolle des Fahrers stellte die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

Oetzen - Diebstahl von Grabstelle - Pflanzschale weg

Nicht zum ersten Mal kam es im Zeitraum vom 01. bis 03.09.21 zu einem Diebstahl von Gegenständen auf dem Friedhof in Oetzen - Dörmter Straße. In diesem Fall verschwand eine Pflanzschale von einer Grabstelle. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahl. Hinweise nimmt die Polizei Rosche, Tel. 05803-96934-0, entgegen.

Suhlendorf - Einbruch in Bürogebäude

In ein Bürogebäude in der Salzwedeler Straße brachen Unbekannte im Zeitraum vom 05. Auf den 06.09.21 ein. Die Täter öffneten gewaltsam einer Terrassentür und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell