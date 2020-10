Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Da kam einiges Zusammen

Haßloch (ots)

Weil der der Fahrer eines Mofas am Donnerstagmittag (9. Oktober 2020, 12 Uhr) in der Schubertstraße in Haßloch zu schnell unterwegs war, stoppte ihn eine Streife der Polizei Haßloch. Der 49-jährige räumte sofort ein, dass sein Mofa deutlich schneller als die erlaubten 25 km/h fahre. Einen Führerschein besitze er auch nicht. Doch damit nicht genug. Bei den Beamten entstand der Verdacht, er könnte womöglich unter Einfluss Drogen stehen. Mit Cannabis, Amphetamin und Metamphetamin schlug der Test gleich dreifach an. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

