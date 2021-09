Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Nachtrag: Bilder ++ Schlauch von Wasserfass reißt ab und verursacht Schaden ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg - Schlauch von Wasserfass reißt ab und verursacht Schaden

Sachschaden von mehr als 5.000 Euro entstand bei einem in der Stadt eher ungewöhnlichen Verkehrsereignis/ -unfall in den Morgenstunden des 03.09.21 Am Schiffwall. Der Schlauch eines Wasserfasses hinter einem Traktor war gegen 07:00 Uhr während der Fahrt abgerissen, so dass dieser einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw Toyota sowie die Fahrbahndecke beschädigte. Glücklicherweise befanden sich keine Fußgänger/Radfahrer in dem Bereich. Verletzt wurde niemand.

