Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg/Estorf/Landesbergen - Polizei sucht Geschädigte zu Straßenverkehrsgefährdungen

Nienburg (ots)

(KEM) Am Mittwochnachmittag, 29.09.2021, flüchtete ein 33-Jähriger bei einer Verkehrskontrolle der Nienburger Polizei und verursachte mit einem roten VW Polo beinahe mehrere Verkehrsunfälle. Der aus Rehburg-Loccum stammende Mann war den Anhaltezeichen der Beamten an der Bruchstraße/Berliner Ring zunächst gefolgt und angehalten. Nachdem die Beamten feststellten, dass der Mann unter anderem ohne Führerschein, ohne gültige Pflichtversicherung sowie mit falschen Kennzeichen unterwegs war, flüchtete der Mann in seinem roten Polo in Richtung Landesbergen. Er fuhr entlang der B215 durch die Ortschaften Leeseringen, Estorf und Landesbergen. Dort touchierte er in einem Kurvenbereich mit dem rechten Vorderreifen einen Bordstein, woraufhin dieser Luft verlor und der PKW ins Schleudern geriet. Er setzte seine Fahrt dennoch mit überhöhter Geschwindigkeit fort, bog aber nach dem Ortsausgang Landesbergen links in das "Oehmer Feld" ein und kam dort zum Stehen. Die Beamten nahmen ihn zunächst mit zur Dienststelle nach Nienburg, wo er nach Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen entlassen wurde. Im Rahmen der Flucht führte der 33-Jähriger inner- sowie außerorts mehrere riskante Überholmanöver trotz Gegenverkehrs und Überholverbots durch, wobei es beinahe zu mehreren Verkehrsunfällen kam. Die Polizei Nienburg hat deshalb zusätzlich ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und bittet betroffene Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg unter (05021) 97780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell