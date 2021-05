Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Zeugen nach Auseinandersetzung im April gesucht

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Breits am Montag, den 12.04.2021 gegen 18:00 Uhr kam es im Bereich Neckarpromenade, auf Höhe einer dortigen Schule, zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen einem jungen Paar, woraufhin eine Gruppe junger Frauen beherzt eingriff und den Mann zur Rede stellte. Im weiteren Verlauf entwickelte sich aus einer lautstarken Konversation heraus eine handfeste Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt konnte im Rahmen der bisherigen Ermittlungen mittlerweile alle Beteiligten identifizieren. Wie allerdings erst jetzt bekannt wurde, befand sich an dem Abend ein unbeteiligtes Paar in der Nähe, das zum genannten Zeitpunkt mit ihrem Hund spazieren war und das den Vorfall offenbar ebenfalls beobachtet haben soll.

Die Polizei bittet daher das besagte Paar, ein Mann und eine Frau, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Tel.: 0621 33010 zu melden.

Eine detailliertere Personenbeschreibung zu den gesuchten Zeugen sowie dem Hund liegt nicht vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell