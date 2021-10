Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Junger Mann erstattet Anzeige

Nienburg (ots)

(KEM) Ein 18-jähriger Schüler erstattete Dienstagnachmittag, 05.10.2021, Anzeige gegen einen bislang unbekannten männlichen Täter bei der Polizei Stadthagen. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug ein Mitschüler dem 18-Jährigen am Montagmittag vor der Berufsschule an der Jahnstraße mehrfach unvermittelt in das Gesicht, nachdem dieser ihm unabsichtlich Zigarettenrauch entgegengepustet habe. Der 18-jährige wurde hierdurch leicht verletzt. Ein weiterer Mitschüler sei eingeschritten und habe weitere Angriffe unterbunden. Anschließend habe der 18-Jährige einen Supermarkt und am Folgetag die Polizei aufgesucht. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem Vorfall um die an der Jahnstraße an der VHS gemeldete Schlägerei handelt, zu der Montagmittag mehrere Beamte im Einsatz gerufen worden waren. Bei deren Eintreffen war jedoch keine entsprechende Personengruppe mehr vor Ort und auch Befragungen brachten keine weiteren Hinweise. Die Polizei Stadthagen hat nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen den Unbekannten eingeleitet.

