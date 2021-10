Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Steimbke - Versuchter Einbruch in Sporthalle

Nienburg (ots)

(KEM) Vermutlich im Zeitraum von Freitagnachmittag auf Montagmorgen versuchten bislang unbekannte Täter in die Sporthalle am Hallenbad in Steimbke einzudringen, indem sie versuchten im Bereich einer Wendeltreppe eine Notausgangstür der Zuschauertribüne einzutreten. Die Tür wurde hierdurch beschädigt, den Tätern gelang es jedoch nicht, diese zu öffnen. Die Polizei hat vor Ort Spuren gesichert und ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Sporthalle gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Hoya unter (04251) 934 640 zu melden.

