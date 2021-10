Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch

Werdohl (ots)

Zwischen Sonntagabend und Montagmittag versuchten Unbekannte die Terrassentür an einem Einfamilienhaus Am Wiemen aufzuhebeln. Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiwache in Werdohl unter 02392-9399-0 entgegen. (wib)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell