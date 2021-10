Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unbekannte beschädigen sakrale Gegenstände

Balve (ots)

Vandalen haben im Verlauf der vergangenen Woche sakrale Gegenstände beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung in vier Fällen.

An der Wocklumer Allee, am Steinrücken, "Auf dem Steinocken" und im Mausoleum auf dem Kirchplatz beschädigten Unbekannte Wegekreuze. Die Täter rissen jeweils Jesus-Figuren ab, trennten teilweise Arme und Füße ab und warfen sie in einem Fall in die Hönne.

Die Polizei prüft mögliche Tatzusammenhänge. Zeugenhinweise nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell