Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 34-Jährigen zu Boden gestoßen und ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am Sonntagmorgen (07.11.2021) an der Nadlerstraße einen 34 Jahre alten Mann zu Boden gestoßen und dessen Brieftasche und Mobiltelefon geraubt. Die beiden Männer trafen gegen 05.45 Uhr auf den 34-Jährigen und stießen ihn vor einem Hotel zu Boden. Während einer der Täter die Beine des mutmaßlich alkoholisierten Mannes festhielt, durchsuchte sein Komplize die Hosentaschen. Nachdem sie eine Geldbörse mit persönlichen Papieren sowie mehreren Hundert Euro Bargeld und ein Mobiltelefon erbeutet hatten, flüchteten sie in Richtung Leonhardsviertel. Ein Zeuge beschrieb die Täter als etwa 180 bis 185 Zentimeter große, dunkelhäutige, schlanke Männer. Einer hatte kurze Haare und soll dunkle Kleidung getragen haben. Sein Komplize soll einen roten Pullover, eine dunkle Jeans und eine Kapuze auf dem Kopf getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

