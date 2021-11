Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungseinbruch

Stuttgart-Rohr (ots)

Unbekannte sind am Samstag (06.11.2021) zwischen 15.00 und 21.00 Uhr in eine Wohnung an der Thingstraße eingestiegen. Vermutlich gelang es den Tätern, ein gekipptes WC-Fenster zu öffnen. In der Wohnung wurden Zimmer durchwühlt und etwas Bargeld entwendet. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

