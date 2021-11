Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrsunfall mit Stadtbahn - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Etwa 5000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagabend (05.11.2021) in Stuttgart-Ost ereignet hat. Ein blauer Pkw befuhr gegen 20.30 Uhr die Neckarstraße in stadtauswärtige Richtung und missachtete beim Linksabbiegen in die Villastraße das für ihn geltende Rotlicht. Hierbei kam es zur Kollision mit einer in gleiche Richtung fahrenden Stadtbahn der Linie U1, die aufgrund des Freigabesignals in den Einmündungsbereich eingefahren war. Der 43-jährige Stadbahnfahrer erhielt von seiner Leitstelle die Anweisung, die Unfallstelle zu räumen und fuhr daher in die nahe gelegene Haltestelle Mineralbäder. Der blaue Pkw, an dem am linken Fahrzeugheck ein erheblicher Schaden entstanden sein dürfte, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei zu melden.

