Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fliegerbombe entschärft - Sperrungen wieder aufgehoben

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Die in der Stuppacher Straße aufgefundene Fliegerbombe (siehe unsere vorangegangene Pressemitteilung) ist am Freitag (05.11.2021) gegen 13.00 Uhr entschärft worden. Nach der erfolgreichen Entschärfung des Sprengkörpers durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst im Regierungspräsidium Stuttgart wurden alle Sperrungen aufgehoben. Die Menschen können nun wieder in ihre Wohnungen beziehungsweise an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Insgesamt waren rund 5.000 Menschen ab 06.00 Uhr morgens aufgefordert worden, den Sicherheitsbereich im Radius von 500 Metern um den Fundort zu verlassen. Zahlreiche hilfsbedürftige Personen mussten mit Fahrzeugen aus dem Sicherheitsbereich gebracht werden. Die Evakuierungs- und Rettungsmaßnahmen waren gegen 12.45 Uhr abgeschlossen. Wie bereits berichtet, soll es sich um eine 500-Kilo-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg handeln, die am Mittwoch auf einer Baustelle von Arbeitern entdeckt worden war.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell