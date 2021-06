Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung an Schulgebäude - Auto zerkratzt - Vorfahrt missachtet

Aalen (ots)

Wasseralfingen: Sachbeschädigung an Schulgebäude

Zwischen Donnerstagabend, 18 Uhr und Freitagmorgen, 07:30 Uhr, wurde an einer Schule in der Pestalozzistraße ein Fenster der Sporthalle durch einen Stein beschädigt. Hierbei ging das äußere Glas der Doppelverglasung zu Bruch. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Rufnummer 07361 / 97960 entgegen.

Ellwangen: Auto zerkratzt

In der Zeit von Mittwoch, 18 Uhr bis Donnerstag, 07:30 Uhr, wurde die Heckklappe eines PKW Alfa Romeo, der in der Erfurter Straße geparkt war, durch eine unbekannte Person zerkratzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 / 9300 entgegen.

Gschwend: Vorfahrt missachtet

Am Freitag um 07:40 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mercedes-Lenker die Landstraße 1153 aus Alfdorf kommend und wollte an der Einmündung in Richtung Gschwend nach links abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines Scania LKW, dessen 38-jährige Lenker die B298 von Gschwend in Richtung Spraitbach befuhr. Trotz eines Ausweichmanövers des LKW kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

