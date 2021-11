Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fliegerbombe bei Bauarbeiten gefunden - Entschärfung am Freitag

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Bereits am Freitagvormittag (05.11.2021) muss eine Fliegerbombe in Zuffenhausen entschärft werden. Schon ab 06.00 Uhr werden die Menschen aufgefordert, den Bereich in einem Radius von 500 Metern um den Fundort der Bombe, zu verlassen. Bei Arbeiten auf einer Baustelle an der Stuppacher Straße ist die Fliegerbombe am Mittwoch (03.11.2021) gefunden worden. Arbeiter entdeckten den 500 Kilogramm schweren Sprengkörper aus der Kriegszeit bei Erdarbeiten und alarmierten den Kampfmittelbeseitigungsdienst im Regierungspräsidium Stuttgart. Die Spezialisten begutachteten den Fund und entschieden sich für eine Entschärfung am Freitag. Einsatzkräfte der Polizei werden vor Ort sein und die Evakuierung überwachen. Auch im Stadtbahn- und Busverkehr muss mit Behinderungen gerechnet werden.

Anmerkung an die Redaktionen:

Der zu evakuierende Sicherheitsbereich ist der Pressemitteilung angehängt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell