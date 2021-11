Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrüche in Wohnungen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord / -Birkach (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Donnerstag (04.11.2021) in eine Wohnung am Saumweg eingebrochen. An der Erisdorfer Straße scheiterten Einbrecher offenbar an der Wohnungstür. Im Saumweg verschafften sich Unbekannte gegen 00.45 Uhr vermutlich durch den Garten Zugang zur Erdgeschosswohnung eines Dreifamilienhauses. Hierzu warfen sie mit einem Stein die Terrassentüre ein und öffneten sie anschließend von innen. In der Wohnung durchsuchten die Täter sämtliche Schubladen. An der Erisdorfer Straße versuchten Unbekannte gegen 00.30 Uhr die Holztür gewaltsam aufzubrechen. Die Täter wirkten offensichtlich so auf die Türe ein, dass das Schließblech verbogen wurde. Erst gegen 01.30 Uhr bemerkte der Eigentümer den Schaden an der Türe. Die Täter entkamen jeweils unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

