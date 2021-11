Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wertsachen aus Fahrzeugen gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch/Weilimdorf (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch (03.11.2021) aus zwei Fahrzeugen, die an der Trossinger Straße und in einer Tiefgarage am Krötenweg geparkt waren, Wertsachen gestohlen. An der Trossinger Straße schlugen die Täter zwischen 17.00 Uhr und 08.00 Uhr die Seitenscheibe eines schwarzen Mitsubishis ein und stahlen eine Geldbörse mit einem geringen Bargeldbetrag. Am Krötenweg erbeuteten Unbekannte zwischen 18.00 Uhr und 07.00 Uhr aus einem Volvo ein Laptop, ein Smartphone sowie ein Lasermessgerät im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße oder unter der Rufnummer +4971189903800 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 8 Kärtner Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell