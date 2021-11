Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrskontrollen

Stuttgart-Stuttgart Nord (ots)

Beamte der Verkehrspolizei haben am Dienstag (02.11.2021) in der Heilbronner Straße auf Höhe des Pragfriedhofs in stadtauswärtiger Richtung Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei legten sie ein besonderes Augenmerk auf die Beleuchtungseinrichtungen an Fahrzeugen. Zusätzlich führten die Beamten Geschwindigkeitskontrollen durch. Zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr ahndeten die Polizisten 44 Verkehrsverstöße, davon 32 wegen Mängeln an Beleuchtungseinrichtungen und zehn Geschwindigkeitsüberschreitungen. Ein Fahrer überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h um 29 km/h.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell