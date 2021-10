Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Winterberg: Am vergangenen Wochenende suchten Einbrecher einen Steinbruch in Silbach auf. Die Täter brachen zwischen Samstag, 12.45 Uhr, und Montag, 06.30 Uhr, einen Baucontainer auf. Weiterhin durchsuchten sie ein Produktionsgebäude. Beute machten die Täter nach ersten Erkenntnissen jedoch nicht. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 in Verbindung.

