Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Sachbeschädigung an Minibagger in Nordenham +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 26. August 2021, 18:00 Uhr, bis Montag, 30. August 202, 12:00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter einen Bagger auf einem Resthof an der Butjadinger Straße, Ecke Hermannstraße in Nordenham, Abbehausen.

Die Täter brachen Teile der Steuerung (Joysticks) an dem Minibagger ab. Die Höhe der Sachschäden wird auf etwa 600 Euro geschätzt.

Mögliche Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordenham, unter der Telefonnummer 04731/9981-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell