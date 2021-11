Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (29.10.2021) einen 30 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Die Beamten trafen den 30-Jährigen kurz vor 21.00 Uhr an der Eberhardstraße an. Als sie an ihn herantraten um ihn zu kontrollieren, ließ er offenbar etwas zu Boden fallen. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um drei Verkaufsportionen mit Kokain. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen entdeckten die Beamten noch 180 Euro mutmaßliches Dealergeld und beschlagnahmten es. In seiner Wohnung fanden die Polizisten zwei weitere Verkaufsportionen Kokain und beschlagnahmten es ebenfalls. Der 30 Jahre alte Gambier wurde am Samstag (30.10.2021) einem zuständigen Richter vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

