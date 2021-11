Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 17-Jährige sexuell bedrängt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Münster (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Samstagabend (30.10.2021) eine 17 Jahre alte Jugendliche in der Enzstraße sexuell bedrängt. Der Unbekannte folgte der 17-Jährigen gegen 21.10 Uhr und sprach sie an. Als die Jugendliche nicht darauf einging, hielt er sie fest, zog sie an sich heran und küsste sie. Anschließend zog er seine Hose herunter und onanierte vor ihr, bevor es der Frau gelang, zu flüchten. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten ohne Erfolg nach dem Flüchtigen. Die Jugendliche beschrieb den Unbekannten als dunkelhäutigen, etwa 175 Zentimeter großen und rund 30 Jahre alten Mann. Er hatte dunkle Haare, braune Augen und trug eine dunkle Hose und eine beige Jacke. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell