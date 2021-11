Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Gartenhaus eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte sind am Wochenende (29. bis 31.10.2021) in einer Kleingartenanlage an der Neuwirtshausstraße in eine Gartenhütte eingebrochen. Die Täter hebelten hierzu das Fenster mitsamt Fensterladen auf der Rückseite des Gartenhauses auf und stahlen Bargeld in Höhe von 80 Euro. Alarmierte Polizeibeamte entdeckten zudem an einer weiteren Gartenhütte Aufbruchspuren. Dort schafften es die Täter offenbar nicht, in das Innere der Hütte zu gelangen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße zu melden.

