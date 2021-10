Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von Zufallsbekanntschaft ausgeraubt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein bislang unbekannter Mann überfiel einen 25-Jährigen in der Nacht von Freitag auf Samstag (30.10.2021) und beraubte ihn seiner Barschaft. Die beiden Männer lernten sich kurz vor 02.00 Uhr vor einem Schnellrestaurant an der Waiblinger Straße kennen und beschlossen, gemeinsam an einer nahegelegenen Tankstelle Zigaretten und Alkoholika kaufen zu gehen. Der 25-Jährige nahm mehrere hundert Euro in Scheinen, die er zusammengerollt dabeihatte, aus seiner Tasche. Der Unbekannte entriss ihm das Bündel, nachdem sein neu gewonnener Bekannter der Aufforderung, das Geld herauszugeben, nicht nachgekommen war. Weil er wieder an sein Geld gelangen wollte, packte das Opfer den Widersacher am Kragen, woraufhin dieser ein Messer zog. Um Schlimmeres zu verhindern, ließ der 25-Jährige von seiner neuen Bekanntschaft ab, um sich in Sicherheit zu bringen. Der Räuber flüchtete in Richtung Daimlerplatz mit dem erbeuteten Geld. Er soll zwischen 18 und 25 Jahre alt und 175 Zentimeter groß gewesen sein. Bekleidet war er mit einem roten Pullover mit schwarzer Weste und trug eine dunkle Bauchtasche. Sein Vollbart soll eher ungepflegt gewesen sein, er hatte schwarze, lockige Haare und trug ein BaseCap. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

