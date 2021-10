Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt - Schafhausen: Mehrere Fahrzeuge beschädigt - ZEUGENAUFRUF

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag zwischen 10:00 Uhr und 14:15 Uhr wurden in Schafhausen im Bereich der Grundschule, des Kindergartens sowie im Bereich Friedensstraße und Neuffenstraße mindestens sechs Fahrzeuge beschädigte. In den Lack der Pkw wurden Herzen, die Buchstaben "C" und "K" sowie der Name "Miri" gekratzt. Der Gesamtschaden beläuft sich bislang auf etwa 2.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Weil der Stadt, Tel.: 07033/52770, zu melden.

