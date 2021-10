Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zwei Verletzte nach Fehler beim Abbiegen

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 17:30 Uhr kam es auf der L1110 zwischen Tamm und Bissingen zu einem Verkehrsunfall. Eine 76-jährige Lenkerin eines Opel Corsa befuhr die L1110 von Tamm kommend in Fahrtrichtung Grotztunnel Bissingen und wollte in Höhe einer Gärtnerei nach links in einen Feldweg zum dortigen Häckselplatz abbiegen. Hierbei übersah sie die entgegenkommende 34-Jährige mit ihrem Pkw Mini und kollidierte mit diesem. Beide Fahrzeuglenkerinnen wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt 25.000 Euro. Beide Pkw wurden abgeschleppt. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und zwölf Wehrleuten, der Rettungsdienst mit drei Rettungswagen und einem Notarztwagen vor Ort. Vom Polizeirevier Bietigheim-Bissingen waren zwei Streifenwagenbesatzungen eingesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell