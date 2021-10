Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Mann droht mit Messer und widersetzt sich Polizei

Ludwigsburg (ots)

Ein 34-Jähriger bedrohte am frühen Freitagmorgen gegen 02:50 Uhr einen 39-jährigen Mitbewohner einer Flüchtlingsunterkunft im Markgröninger Osten. Der 34-Jährige betrat das Zimmer seines Mitbewohners und drohte diesem mit einem Messer. Der 39-Jährige konnte die Zimmertür schließen, durch Schreien andere Bewohner auf seine Lage aufmerksam machen und einen Notruf absetzen. Den Anweisungen der eintreffenden Polizeibeamten kam der 34-Jährige daraufhin nicht nach. In der Folge sollten ihm Handschließen angelegt werden, wogegen sich der Mann mit ziellosen Schlägen und Tritten zur Wehr setzte. Schließlich konnten vier Beamte den Mann unter Kontrolle bringen und ihm Handschließen anlegen. Ein Messer konnte bei dem 34-Jährigen nicht aufgefunden werden. Durch die Widerstandshandlungen wurden zwei Beamte leicht verletzt. Auch der 34-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Abklärung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Anschließend wurde er auf freien Fuß entlassen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Bedrohung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen. Die Ermittlungen dauern an.

