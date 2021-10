Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen - Heimerdingen: Unfallflucht unter Einfluss von Medikamenten

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag gegen 17:25 Uhr kam es an der Kreuzung der Pforzheimer Straße zur Grabenstraße in Heimerdingen zu einem Unfall. Ein 53 Jahre alter Opel-Lenker befuhr die Pforzheimer Straße, bei der es sich um eine Einbahnstraße handelt, entgegen der Fahrtrichtung. Als dieser schließlich rechts auf die Grabenstraße abbiegen wollte, fuhr er frontal auf eine 29 Jahre alte Fahrerin eines VW auf. Es entstand ein Sachschaden von knapp 2.000 Euro. Der 53-jährige Opel-Fahrer nickte der 29-Jährigen zu und fuhr davon. Da sich die 29-Jährige das Kennzeichen merken konnte, konnte der Opel-Fahrer schnell ermittelt werden. Es stellte sich heraus, dass dieser wohl unter dem Einfluss von Medikamenten stand und in sein Fahrzeuge gestiegen war, obwohl er dazu nicht mehr in der Lage zu sein schien. Es wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus angeordnet. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

