Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Seniorin verursacht zwei Unfälle

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag gegen 14:40 Uhr kam es in der Panoramastraße bzw. Hauptstraße in Gerlingen zu zwei Unfällen in unmittelbarer Folge. Eine 87-jährige Ford-Lenkerin befuhr die Panoramastraße talwärts in Richtung Hauptstraße. In einer Linkskurve kam sie aus noch unbekannter Ursache zu weit nach links und stieß frontal und ungebremst mit dem entgegenkommenden VW eines 18-Jährigen zusammen. Unmittelbar danach setzte sie ihre Fahrt fort und kollidierte mit einem an der Einmündung zur Gartenstraße wartenden 64-Jährigen BMW-Fahrer. Bei der ersten Kollision entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Der beteiligte Ford und der VW mussten abgeschleppt werden. Der VW Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Bei der zweiten Kollision wird der Schaden auf ungefähr 800 Euro geschätzt.

