Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Unfallflucht in Münchingen - Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 05:00 Uhr kam es in der Münchinger Keplerstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem ein parkender Audi A4 beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf etwa 4.500 Euro geschätzt. Der bislang unbekannte Verursacher hat die Unfallstelle ohne Weiteres verlassen. Die polizeilichen Ermittlungen lassen als Unfallverursacher auf einen Schwertransport schließen, der mutmaßlich ein Betonbauwerk transportierte. Eine Zeugin gab zudem an, einen Lastwagen und einen dahinterfahrenden weißen Transporter, beide mit gelben Rundumleuchten, gesehen zu haben. Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, bittet Zeugen des Vorfalls und Personen, die sachdienliche Angaben machen können, sich zu melden.

