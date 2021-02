Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (50/2021) Im Vorbeifahren Außenspiegel beschädigt - Polizei Duderstadt ermittelt nach Unfallflucht

Göttingen (ots)

Duderstadt (Landkreis Göttingen), Auf der Spiegelbrücke Mittwoch, 10. Februar 2021, gegen 08.50 Uhr

DUDERSTADT (mb) - Eine bislang unbekannte Autofahrerin hat am Mittwochmorgen (10.02.2021) gegen 08.50 Uhr in Duderstadt im Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten Renault Megane am Außenspiegel beschädigt. Der Unfall ereignete sich in der Straße Auf der Spiegelbrücke in Höhe der Hausnummer 12.

Die Fahrerin des beschädigten Wagens war gerade wieder auf dem Weg zu ihrem Auto, als sie hautnah miterlebte, wie ein weißer Pkw, welcher von einer Frau mit schwarzen Haaren gelenkt wurde, gegen ihren Außenspiegel fuhr und die Fahrt nach dem Vorfall unbeirrt in Richtung Hinterstraße fortsetzte.

Die Schadenshöhe beläuft sich vermutlich auf rund 200 Euro. Näheres zum flüchtigen Pkw und seiner Fahrerin sind bislang nicht bekannt.

Die Polizei in Duderstadt bitte Zeugen, sich unter Telefon 05527/9801-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell