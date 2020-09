Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Schulwegunfall in der Gemeinde Sundhagen

Grimmen (ots)

Am 08.09.2020 gegen 12:20 Uhr ereignete sich in Behnkendorf in der Gemeinde Sundhagen ein Schulwegunfall, bei dem ein 8-jähriger deutscher Schüler verletzt wurde.

Nach gegenwärtigen Erkenntnissen stieg der Junge aus der Gemeinde Sundhagen zur genannten Zeit an der Bushaltestelle in der Straße Am Mühlbach aus dem Schulbus und wollte hinter diesem die Straße überqueren, um zu seinem Fahrrad zu gelangen, welches er am Morgen auf der gegenüberliegenden Straßenseite abgestellt hatte. Dabei stieß er mit einem Linienbus zusammen, der die Straße in die entgegengesetzte Richtung des Schulbusses befuhr. Der Schüler erlitt leichte Verletzungen an Hand und Kopf. Durch Rettungskräfte wurde er zur weiteren Untersuchung in die Kinderklinik nach Greifswald gebracht.

Am Bus entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro.

