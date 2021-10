Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: Dieb wehrt sich und kann flüchten

Ludwigsburg (ots)

Mit einem renitenten Ladendieb bekamen es Mitarbeiter eines Einkaufsmarkts in der Max-Eyth-Straße in Kirchheim am Neckar am Donnerstagabend zu tun. Gegen 21.30 Uhr betrat der Mann das Geschäft. Er hatte eine schwarze Sporttasche bei sich, was einer Verkäuferin auffiel. Im weiteren Verlauf beobachtete ein Verkäufer, wie der Tatverdächtige Spielfiguren in diese Tasche packte. Als er sich zur Kasse begab, wurde er von einer weiteren Verkäuferin aufgefordert seine Tasche zu öffnen. Dies tat der Mann auch, gab dann jedoch vor, die Figuren in einem anderen Geschäft gekauft zu haben. Als ihn der Verkäufer mit seinen Beobachtungen konfrontierte, ergriff der Täter die Flucht. Hierzu stieß er den 45 Jahre alten Mitarbeiter zur Seite und schlug ihm ins Gesicht. Zunächst konnte der 45-Jährigen einen Riemen der Sporttasche greifen, doch dem Dieb gelang die Flucht erneut. Kurz bevor er das Geschäft verlassen konnte, war es dem Verkäufer möglich ihm die Sporttasche abzunehmen. Anschließend flüchtet der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. In der Tasche entdeckten die Mitarbeiter des Einkaufsmarkt Waren im Gesamtwert von etwa 280 Euro. Die alarmierte Polizei führte Fahndungsmaßnahmen durch, die ohne Ergebnis verliefen. Die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls dauern an. Der Täter wurde als etwa 180 cm groß und schlank beschrieben. Er hat dunkle, kurze Haare und einen Dreitagebart. Der Mann war mit einer grauen Jogginghose und einer rot-grau karierten Jacke bekleidet. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225, entgegen.

