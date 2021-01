Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt: Aufbruch von Baucontainern - Diebe stehlen Arbeitsgeräte

Homberg (ots)

Schwalmstadt Aufbruch mehrerer Baucontainer Tatzeit: 20.01.2021, 11:00 Uhr bis 25.01.2021, 10:00 Uhr In der Zeit von Mittwochvormittag bis Montagvormittag brachen unbekannte Täter mehrere Baucontainer an der A49-Baustelle am Frankenhainer Tunnel auf. Die Täter stahlen verschiedene Arbeitsgeräte. Die Täter begaben sich auf das Baustellengelände und brachen dort an zwei Containern die Schlösser auf. Aus diesen Containern entwendeten sie eine bisher nicht genau bekannte Menge an Arbeitsgeräten. An einem dritten Container brachen sie nur eines von zwei Schlössern auf und gelangten nicht in den Innenraum. Der angerichtete Sachschaden beträgt 500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

