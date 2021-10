Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Ladendiebe geschnappt

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag gegen 17:45 Uhr stahlen zwei Tatverdächtige Elektroartikel aus einem Kaufhaus in der Weilimdorfer Straße in Gerlingen. Einr 32-Jährige steckte sich zwei Kopfhörer in die Taschen während sein 22-jähriger Komplize ihn dabei verdeckte. Die mutmaßlichen Täter versuchten den Kassenbereich zu passieren, indem sie einen unbedeutenden Artikel bezahlten, während sie die Elektroartikel mit Gesamtwert von etwa 60 Euro in der Tasche beließen. Als die beiden vom Ladendetektiv angesprochen wurden, warfen sie das Diebesgut beiseite und versuchten die Flucht zu ergreifen. Der 52-jährige Ladendetektiv griff nach dem Ärmel des 32-Jährigen, welcher sich nach einer kurzen Rangelei losreißen konnte. Die beiden Tatverdächtigen teilten sich auf und rannten über den Kaufhausparkplatz, gefolgt von dem Ladendetektiv. Mit einer weiteren Unterstützungskraft aus dem Kaufhaus konnte der 32-Jährige bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der 22-Jährige wurde später in einem Pkw ausfindig gemacht und ebenfalls vorläufig festgenommen. Beide Männer müssen mit einer Anzeige wegen Diebstahls rechnen.

