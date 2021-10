Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg - Hoheneck: Sexuelle Belästigung am Heilbadweg

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 7:15 Uhr belästigte ein noch unbekannter Täter in Ludwigsburg-Hoheneck eine 16-Jährige auf ihrem Schulweg sexuell. Nachdem das mit dem Fahrrad den Heilbadweg aufwärts gefahren war, legte sie eine Pause ein. Hierbei bemerkte sie den Unbekannten, der sich ihr von hinten zu nähern schien. Nachdem die Jugendliche den Mann gesehen hatte, stellte sie fest, dass er vermutlich an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Als das Mädchen erschrocken weiterfuhr, verfolgte er sie, wobei er seine obszöne Handlung fortsetzte. Erst als die 16-Jährige ihn ansprach und die Polizei rief, ließ der Unbekannte ab und flüchtete in Richtung Heilbad. Der Unbekannte soll 175 bis 180 cm groß und von normaler Statur sein. Zum Tatzeitpunkt trug er einen dunkelgrünen Kapuzenpullover und dunkle Jeans. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225, bittet Zeugen um weitere Hinweise zu dem Unbekannten.

