Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall mit Flucht

Wegberg (ots)

Am Freitag (5. März), gegen 11.40 Uhr, ereignete sich auf der Echter Straße, kurz hinter der Beecker Straße, ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einer Pkw Fahrerin. Zuvor wartete die Pkw Fahrerin verkehrsbedingt hinter einem geparkten Pkw Ford Mondeo, der am Straßenrand in Richtung Maaseiker Straße abgestellt war. Von hinten näherte sich ein Radfahrer, der mit seinem Fahrrad sowohl an dem wartenden Pkw, als auch dem parkenden Ford vorbeifahren wollte. Genau in diesem Augenblick beabsichtigte auch die Autofahrerin an dem stehenden Wagen vorbeizufahren. Dabei kam es zur Berührung mit dem Radfahrer, der daraufhin ins Straucheln geriet und nach rechts gegen den geparkten Pkw fiel. Beide Fahrzeugführer sprachen miteinander und fuhren anschließend in Richtung Gierenstraße davon. Eine Zeugin hatte diesen Unfall beobachtet und die Polizei darüber informiert. Die Beamten trafen am Unfallort die Beteiligten nicht mehr an, stellten aber einen Schaden an dem geparkten Pkw fest, der offensichtlich auf dem vorangegangenen Unfall zurückzuführen war.

Zur Klärung des Geschehens sucht die Polizei nun nach der Autofahrerin und dem Fahrradfahrer. Bei dem Pkw soll es sich um einen dunkelgrünen VW Golf 3 mit einem Kennzeichen der Städtekennung KK- gehandelt haben. Die Fahrerin war zirka 20 bis 22 Jahre alt, etwa 160 Zentimeter groß und schlank. Ihre dunklen Haare hatte sie zu einem Dutt gebunden. Bei dem Fahrradfahrer soll es sich um einen etwa 75 bis 80 Jahre alten, ungefähr 185 Zentimeter großen und schlanken Mann gehandelt haben, der einen Schutzhelm trug. Sein Fahrrad hatte einen weißen Rahmen und etwas dickere Reifen. Die am Unfall beteiligten Personen, sowie weitere Zeugen, die Angaben zu diesen beiden Fahrzeugführern machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, unter der Telefonnummer 02452 920 0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell