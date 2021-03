Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Graffiti

Erkelenz (ots)

Am Mittwoch (3. März) beschmierten Unbekannte die Hauswand eines Mehrfamilienhauses an der Kölner Straße mit schwarzer Farbe. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 15 Uhr und 17 Uhr.

