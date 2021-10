Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Am Freitagnachmittag (29.10.2021) ereignete sich gegen 14.20 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von zirka 200 Euro entstand und der Verursacher anschließend flüchtete. Eine 28-jährige Lenkerin eines Mitsubishi befuhr die Waiblinger Straße in Richtung Wilhelmsplatz, als sie im Kreuzungsbereich zur Taubenheimstraße einen Schlag gegen ihre Fahrertüre bemerkte. Im linken Außenspiegel sah sie daraufhin einen Jugendlichen mit seinem E-Scooter auf der Straße liegen. Die Frau hielt ihr Fahrzeug unmittelbar nach der Kreuzung auf Höhe der U-Haltestelle "Uff-Kirchhoff" an und ging zurück zur Unfallstelle. Mittlerweile hatte sich der Junge aber wieder aufgerappelt, fuhr mit seinem Gefährt über die Taubenheimstraße weiter in Richtung Kursaal und entfernte sich von der Unfallstelle. Beschreibung: Zirka 12 - 14 Jahre alt, schwarze kurze Haare, ausländisches Erscheinungsbild, er trug dunkle Kleidung und war augenscheinlich nicht verletzt. Er war mit einem grünen bzw. blauen E-Scooter unterwegs. Zeugen, insbesondere eine Dame, die unmittelbar nach dem Unfall mit dem Jugendlichen gesprochen hatte, und der Unfallverursacher werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 in Verbindung zu setzen.

