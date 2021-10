Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Ein Leichtverletzter nach Zusammenstoß

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Ein 25 Jahre alter Autofahrer hat sich am Freitagnachmittag (29.10.2021) bei einem Unfall in der Motorstraße leichte Verletzungen zugezogen. Der 25-Jährige war gegen 14.50 Uhr mit seinem Opel in der Motorstraße in Richtung Autobahn unterwegs, als ein 18 Jahre alter VW-Fahrer vom Straßenrand losfuhr. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam der Opel auf dem Dach zum Liegen. Rettungskräfte versorgten den 25-Jährigen vor Ort. An den Fahrzeugen entstand ersten Schätzungen zufolge ein Schaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell