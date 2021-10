Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pedelec gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Unbekannte haben am Mittwoch (27.10.2021) oder Donnerstag (28.10.2021) an der Wieners Straße ein Pedelec gestohlen. Die Täter betraten zwischen 23.00 Uhr und 19.15 Uhr einen Hinterhof, wo das Pedelec vom Besitzer abgestellt und an einem Fahrradständer mit einem Faltschloss gesichert worden war. In der Folge durchtrennten sie, mutmaßlich mit einem Schneidewerkzeug, die Stange des Fahrradständers und stahlen das grün-schwarze Pedelec der Marke Scott, Modell Scott ransom eRide920 im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 zu melden.

