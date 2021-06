Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++PKW aufgebrochen, Handtasche weg +++ Polizei sucht Zeugen +++

Oldenburg (ots)

Am Mittwoch, den 02.06.2021 zwischen 13:30 und 16:10 Uhr schlägt ein Unbekannter die Scheibe eines PKW Opel in der Lindenstraße in Donnerschwee ein und entwendet eine dort sichtbar liegende Handtasche. Wer Hinweise zu dem Täter geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. In diesem Zusammenhang erinnert die Polizei daran, keine Wertgegenstände offen in Fahrzeugen liegen zu lassen.

Hinweise bitte an die Polizei Oldenburg unter Telefon 0441-7904115.

