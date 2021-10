Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Gegenverkehr geraten - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Bei einem Unfall an der Straße Am Kräherwald ist am Donnerstagnachmittag (28.10.2021) ein geschätzter Sachschaden von rund 30.000 Euro entstanden. Ein 81 Jahre alter VW-Fahrer war gegen 14.30 Uhr in der Straße Am Kräherwald in Richtung Innenstadt unterwegs. Kurz vor der Gaußstraße geriet er offenbar auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden BMW eines 37 Jahre alten Fahrers zusammenstieß. Ersten Ermittlungen zufolge könnte ein medizinischer Notfall bei dem 81-Jährigen ursächlich für den Unfall sein. Rettungskräfte brachten den Senior, der leichte Verletzungen erlitten hatte, deshalb zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme sperrten die Beamten teilweise den Kreuzungsbereich, wodurch es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei zu melden.

